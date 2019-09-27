Ташкент, , 16:41 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залман Халилзад в Нью-Йорке обсудили вопросы скорейшего достижения национального примирения и политического урегулирования конфликта в Афганистане, сообщает МИД Узбекистана.

«Стороны обменялись мнениями относительно ситуации в Афганистане и возможных путях развития мирного процесса», говорится в сообщении.

Также обсужден ход реализации инициированных Узбекистаном социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан реализует в Афганистане крупные совместные инвестиционные проекты, такие как строительство железнодорожных магистралей Мазари-Шариф — Герат и Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, линии электропередач Сурхан-Пули-Хумри.

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