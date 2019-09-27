Брянск, , 16:24 — REGNUM Брянскую областную думу вновь возглавит Владимир Попков, его переизбрали на первом заседании регионального парламента 27 сентября, сообщили в пресс-службе думы. Ранее кандидатуру председателя утвердили на региональной партийной конференции «Единой России». Депутаты седьмого созыва также утвердили структуру думы.

Заместителем председателя облдумы по результатам голосования стал Виталий Беляй. Профильные комитеты возглавили: Сергей Курденко (комитет по законодательству и местному самоуправлению), Анатолий Бугаев (комитет по бюджету, налогам и экономической политике), Владимир Ковалев (комитет по вопросам социальной политики и здравоохранения), Сергей Антошин (комитет по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности), Сергей Чесалин (комитет по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии), Эдуард Дуданов (комитет по аграрной политике и природопользованию), Людмила Журавлева (комитет по образованию, науке, культуре и СМИ), Александр Постоялко (комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту).

По итогам выборов в Брянской областной думе седьмого созыва будут работать 48 депутатов от партии «Единая Россия», пять представителей ЛДПР, четыре — КПРФ, два от «Справедливой России», а также депутат-самовыдвиженец.

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