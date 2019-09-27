Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM Предложение возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону, поступившее звезде Playboy Марии Лиман от ЛДПР, практического основания не имеет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»).

«У ЛДПР — осеннее обострение. Они и в избирательную комиссию с цыганами приезжают. Это не более, чем пиар-акция, не имеющая практического основания», — сказал народный избранник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ЛДПР планировала выдвинуть на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону своего кандидата. Однако среди претендентов на руководящий пост представитель ЛДПР пока не появился.

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