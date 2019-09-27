Джакарта, , 15:52 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования родным двух студентов, погибших в результате демонстрации против изменения уголовного кодекса на юго-востоке Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

«Я от имени правительства выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной двух студентов из Университета Халу Олео в Кендари», — заявил Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте.

Известно, что двое индонезийских студентов в возрасте 21 и 19 лет погибли, будучи вовлеченными в столкновения между студентами и полицией у здания регионального парламента на юго-востоке Сулавеси, 26 и 27 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция протеста со стороны индонезийских исламских студентов (HMI) проходит у здания парламента страны в Джакарте.

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