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Никому ничего не должен: ФОМС Дагестана погасил долги

Общество

В общей сложности с Фонда требовали взыскать более 620 млн рублей

Махачкала, 6 февраля 2019, 08:50 — REGNUM  Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Дагестана погасил долг перед ТФОМС Саратовской области. В связи с этим прекращено производство по делу о взыскании с дагестанского Фонда 10,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе Арбитражного суда республики.

Напомним, в ноябре 2018 года один за другим в адрес Фонда медстрахования Дагестана поступило три иска о взыскании долгов по счетам. Перед Саратовской областью заявителями также выступили ТФОМС Астраханской области и страховая компания «МАКС-М». Первая организация требовала взыскать 5 млн рублей, вторая — порядка 607 млн рублей.

Однако АО «МАКС-М» уже спустя неделю отозвал свой иск по неизвестным причинам. А в конце января было прекращено дело и по иску Астраханской области, также ввиду полного погашения задолженности.

Читайте ранее в этом сюжете: Дагестан рассчитался с долгами перед Астраханской областью по линии ФОМС

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