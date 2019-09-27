Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе прокомментировала встречу министров иностранных дел Грузии и России, заявив, что эта встреча была необходима. Об этом 27 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Девять лет говорю, что встреча необходима»

По словам партийного лидера, власть должна была понять необходимость встречи до того, как ей об этом сказали бы иностранцы.

«Стыдно, что вроде независимая страна нуждается в диктовке из-за рубежа. Люди, которые призывают освободиться от России, если вы хотите быть свободными, вы должны быть свободными как от России, так и от Америки и Австралии», — заявила Нино Бурджанадзе. При этом политик отметила, что на данный момент не следует ожидать значительных результатов данной встречи.

«У меня нет больших надежд на то, что правительство сможет компетентно и серьезно повести переговоры, но я желаю властям хотя бы немного растопить лед»

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября министр иностранных дел РоссииСергей Лавров встретился с главой МИД ГрузииДавидом Залкалиани в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Генеральныйсекретарь ООН Антониу Гутеррешофициально приветствовал состоявшийся диалог. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария положительно оценил состоявшуюся встречу.

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