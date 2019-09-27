Париж, 27 сентября 2019, 14:49 — REGNUM Национальная ассамблея во Франции проголосовала за закон о биоэтике, сообщает Le Figaro.
В пятницу, 27 сентября, Национальная ассамблея страны под аплодисменты разрешила искусственное оплодотворение всем женщинам, несмотря на сильную оппозицию со стороны правых.
Известно, что искусственное оплодотворение, которое позволяет зачать ребенка с помощью различных медицинских методов, было предназначено для гетеросексуальных пар.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о биоэтике должен распространить медицински поддерживаемую репродукцию (PMA) на одиноких женщин и пары женщин.
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