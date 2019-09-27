Москва, , 13:39 — REGNUM Депутаты Госдумы считают, что немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle необходимо признать иностранным агентом в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Немецкая волна», действуя на территории РФ, нарушила законы, причем нарушила много законов и мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами, организациями и соответствующими должностными лицами», — заявил Пискарев.

Так, как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия получила заключение лингвиста, имя которого пока не разглашается, который подтвердил, что фраза «Москва, выходи!» в твиттере немецкого медиахолдинга Deutsche Welle — не что иное, как призыв автора к действиям граждан.

«Призыв к выходу на неразрешенные митинги является нарушением закона о митингах, а поскольку речь идет о избирательной компании, то таким образом «Немецкая волна» нарушила также закон, который регулирует избирательный процесс», — отметил Пискарев.

В частности, в РФ запрещена агитация со стороны иностранных юрлиц, напомнил он. В связи с этим, отметили члены комиссии,

«Немецкая волна» обладает всеми признаками, как мы считаем, иностранного агента — они ведут и вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета ФРГ», — заявил Пискарев, отметив, что депутаты обратятся в Минюст с тем, чтобы ведомство рассмотрело вопрос.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия Госдумы требует признать Deutsche Welle иностранным агентом