Бишкек, 27 сентября 2019, 13:38 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем Верховного суда республики Гульбарой Калиевой, сообщили 27 сентября в пресс-службе главы государства.
На встрече Жээнбеков отметил необходимость укрепления доверия населения к судебной системе страны, улучшения имиджа, а также налаживания обратной связи с общественностью.
Собеседники рассмотрели меры по совершенствованию системы правосудия и ход судебно-правовой реформы. Президент добавил, что реформы направлены на построение прозрачной судебно-правовой системы.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая 2018 года бывший председатель Верховного суда Киргизии Айнаш Токбаева заявила, что в республике планируют реализовать новую программу по повышению доверия общества к судебной системе.
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