Киев, , 13:08 — REGNUM Министры иностранных дел Украины и Дании одинаково видят риски от реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом написал в своем Твиттер глава украинского МИД Вадим Пристайко 26 сентября, обсудив газопровод с датским коллегой.

«Радует, что мы оба наблюдаем одинаковые риски и вызовы», — рассказал в соцсетях Пристайко.

Как передавало ИА REGNUM, министерство энергетики Дании 19 сентября сообщило о необходимости закрыть на реконструкцию основное газовое месторождения в стране. Закупки газа предполагается делать в Германии, в которую голубое топливо поступает из России, Нидерландов и Норвегии.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток — 2» началось в мае 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря. Общая планируемая протяженность трубопровода — более 1200 километров. Он должен соединить Усть-Лугу в Ленинградской области и город Грайфсвальд на побережье Германии.