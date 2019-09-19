Копенгаген, , 07:58 — REGNUM Временно остановить добычу газа вынуждено правительство Дании для реконструкции объектов. На это время Копенгаген планирует закупать топливо у других стран, сообщило в среду Датское радио со ссылкой на министерство энергетики.

«В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов», — привели цитату из документа в эфире радио.

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной. Их реконструкцию планируется завершить в течение трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Дания затормозила строительство газопровода «Северный поток — 2», так как не согласовала его прокладку по своей территории.

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