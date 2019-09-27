Выступая 26 сентября на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, глава МИД Белоруссии Владимир Макей озвучил инициативу Александра Лукашенко сформировать «пояс цифрового добрососедства». Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Нью-Йорк, США, , 12:46 — REGNUM «Речь идёт о заключении двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении международной информационной безопасности, — сообщил Макей. — Ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга».

Глава МИД Белоруссии пояснил: «Цифровой суверенитет должен гарантировать способность государства контролировать своё информационное поле, предупреждать и блокировать кибератаки, обеспечивать надёжную защиту критической инфраструктуры. Цифровой нейтралитет предполагает, что страны не будут предпринимать в киберпространстве действия, наносящие ущерб безопасности иных государств».

Представитель официального Минска считает, что «такие соглашения могут заложить основу для выработки международных правил ответственного поведения в виртуальном пространстве». В итоге запуск «волны цифровой безопасности», укрепил бы связи между странами, повысил эффективность совместного противодействия террористическим угрозам в киберпространстве».

Напомним, в Белоруссии действует госмонополия на внешний шлюз сети интернет. В международных рейтингах свободы слова и СМИ Белоруссия находится на последних местах. Жестокое уголовное преследование диссидентов в Белоруссии, по оценкам экспертов, может быть усугублено под предлогами обеспечения «цифрового суверенитета» и «информационной безопасности».