Киев, , 12:25 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке, сообщил 27 сентября ресурс «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, чиновник претендует на должность посла Украины в США или Великобритании.

Как сообщила испанская газета El Pais, ранее Данилюк заявил, что федерализация Украины будет означать разделение и дестабилизацию Украины, а значит, власти страны её не допустят.

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