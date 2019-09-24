Киев, 24 сентября 2019, 16:27 — REGNUM Власти Украины не допустят принятия особого статуса Донбасса, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 22 сентября в интервью испанской газете El Pais.
По его словам, федерализация означает «дестабилизацию, и разделение страны на части».
Напомним, предоставление Донбассу особого статуса записано как в Минских соглашениях, так и в «формуле Штайнмайера», предложенной в своё время экс-главой МИД Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на предстоящей встрече в Минске представители ДНР вновь предложат украинской стороне подписать «формулу Штайнмайера».