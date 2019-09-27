Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал основные направления работы нового правительства, которое было утверждено на текущей неделе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов поздравил десятерых вице-губернаторов, которых согласовал парламент, и остальных членов правительства с назначением на совещании в Смольном.

«Каждый должен выполнять свои функции на пятерку, каждый должен знать хорошо свой предмет и выполнять его», — сказал градоначальник.

Он перечислил приоритеты, которыми должен озаботиться Смольный. «Это вопросы дисбаланса между жилой застройкой и социальными объектами, дорожное строительство, капитальный ремонт домов, центральная часть города, привлечение инвестиций и ряд других вопросов», — заявил Беглов.

В ближайшее время самыми важными темами для чиновников станут подготовка к зиме и формирование бюджета на 2020 год. Этот документ, по словам Беглова, будет рассмотрен правительством уже 14 октября.