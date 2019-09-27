Брюссель, , 11:28 — REGNUM Европейский союз ввел санкции о отношении семерых сотрудников разведки и сил безопасности Венесуэлы. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Совет распространил действие ограничительных мер на семерых сотрудников венесуэльских сил безопасности и разведки», — говорится в сообщении.

Также в сообщении уточняется, что введённые санкции включают заморозку активов и запрет на поездки. При этом утверждается, что все эти сотрудники причастны к пыткам и другим серьезным нарушениями прав человека, а четверо из них — якобы связаны со смертью капитана Рафаэля Акосты Аревало.

Отметим, ранее, в мае текущего года, капитан Рафаэль Акоста Аревало, которому вменялось участие в заговоре с целью свержения и убийства президента Николаса Мадуро, скончался в больнице Каракаса через восемь дней после ареста. По свидетельству адвоката Акосты, причиной смерти стали пытки — их последствия якобы были видны, когда задержанного привели в суд.