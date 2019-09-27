Министр иностранных дел Индии Субраманьан Джайшанкар заявил общественности, что Пакистан использует терроризм как законный инструмент государственного управления. По мнению представителя внешнеполитического ведомства, таким способом Пакистан пытается оказать давление на своего соседа.

Нью-Дели, , 14:26 — REGNUM «Конечно, мы хотели бы провести диалог со своим соседом, однако мы не можем разговаривать со страной, которая спонсирует терроризм и ведет политику неправдоподобного отрицания», — заявил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, в своей речи он также напомнил журналистам о многочисленных террористических атаках со стороны Пакистана. «Они совершили атаку на индийский парламент. В этой связи мы должны различать антипатию и желание любыми способами заполучить Кашмир», — добавил министр.

Напомним, что отношения между двумя соседними странами обострились после того, как 5 августа правительство Индии приняло решение отменить 370 статью конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Пакистан пытается интернационализировать проблему Кашмира, тогда, как Индия заявляет, что отмена особого статуса является ее внутренним делом.