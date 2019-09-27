Тегеран, , 14:34 — REGNUM Начальник штаба регулярной армии Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Абдольрахим Мусави заявил, что сопротивление иранского народа является примером для остальных угнетенных наций Ближнего Востока. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, недавние события доказывают победу иранцев над иностранными оккупантами. Он отметил, что мусульмане региона прекрасно понимают, что единственных способ навсегда избавиться от грабителей из третьих стран — сопротивление. Абдольрахим Мусави выразил надежду на то, что победа сил сопротивления в регионе приведет к свержению режима в Тель-Авиве.

Бригадный генерал подчеркнул, что борьба с иностранными силами на Ближнем Востоке заложила основы для роста оборонной промышленности Ирана. Так, сегодня мощностей Исламской республики достаточно, чтобы дать ответ любому агрессору.