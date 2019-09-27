Анкара, , 10:38 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Мы поддерживаем важные контакты с Бангладеш, пригласившим к себе мусульман-рохинджа, спасавшихся от геноцида. Кризис рохинджа — самая устрашающая трагедия нашего времени».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Бангладеш принял в качестве беженцев сотни тысяч рохинджа. Этот кризис выходит за рамки способностей одного Бангладеш. Нашим братьям в лагерях беженцев на Кокс-Базар требуется немедленная помощь».

Министр добавил, что Турция обеспечила мусульманам-рохинджа помощь во многих вопросах, от медицинского обслуживания до горячей пищи. Он обратился к премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине Вазед: «Мы запросили выделение места под лагерь беженцев. Если вы его предоставите, мы готовы построить для этих людей лагерь беженцев, наподобие тех, что мы строили в собственной стране для сирийцев».