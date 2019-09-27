Аддис-Абеба, , 10:59 — REGNUM Государственный министр мира Эфиопии Алмаз Мыконнын приняла делегацию Организации Североатлантического договора (НАТО) в своем офисе в Аддис-Абебе. Министр сообщила делегации во главе с председателем подкомитета Парламентской ассамблеи НАТО Миро Ковачем о различных инициативах, предпринимаемых властями Эфиопии для поддержания мира в стране и регионе Африканского Рога. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Высоко оценив мирные инициативы Министерства мира и достижения Эфиопии в миротворчестве, Ковач заявил, что НАТО стремится сотрудничать с Эфиопией и для обеспечения мира и стабильности в регионе путем невоенных действия, а миростроительства, поскольку Эфиопия является стратегически важной страной для континента и мира в целом.

Он также сказал, что мирные усилия Эфиопии внутри страны и в районе Рога будут способствовать укреплению не только регионального, но и глобального мира. Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем направлении сотрудничества для поддержания мира в регионе, а также обсудили подписание соглашений о двустороннем сотрудничестве.