Париж, , 07:59 — REGNUM Дебаты по проблеме миграции, запланированные на понедельник, 30 сентября, в Национальной ассамблее Франции, перенесены на более поздний срок, в связи со смертью экс-президента Жака Ширака и объявлением дня траура, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что чувствительные дебаты по миграции, которые должны были состояться в присутствии премьер-министра Эдуарда Филиппа и ключевых заинтересованных министров, включая главу МВД Кристофа Кастанера, главу МИД Жан-Ива Ле Дриана, отложены. Слушание в Сенате по этому горючему вопросу запланировано на 2 октября.

Елисейский дворец объявил 30 сентября национальным днем траура в честь бывшего главы государства, который скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.

Известно, что 30 сентября, в 12.00 по местному времени в церкви Сен-Сюльпис в Париже состоится богослужение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ФранцииЭммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил дом экс-президента страны Жака Ширака в Париже.

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