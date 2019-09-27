Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Иран и Россия якобы провоцируют насилие в Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Майк Помпео DonkeyHotey

«Продолжающееся насилие [в Сирии] — подогреваемое Ираном и Россией — усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию и должно прекратиться ради политического решения конфликта», — заявил он.

Помпео подчеркнул, что США в очередной раз подтвердили свою поддержку ООН по прекращению боевых действий в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обвинил власти Сирии в применении хлора в провинции Латакия в мае 2019 года. По его словам, официальные сирийские власти якобы ответственны за «убийство нескольких тысяч сирийцев».

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