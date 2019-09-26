Бишкек, , 21:21 — REGNUM Евразийский экономический союз не в полной мере оправдал надежды киргизстанских мигрантов на упрощение их трудовой деятельности в России. Об этом на заседании республиканского парламента заявил депутат Сагындык Келдибаев, передает пресс-служба Законодательного собрания.

По его словам, киргизстанцы обеспокоены тем, что правительство России ограничило сумму денежных переводов, снизив ее до $500 (32 тысячи рублей) в месяц. А также тем, что вывозить из России им теперь разрешается не более 300 тысяч рублей.

«Премьер-министр сообщал, что 30 апреля намерен обсудить с российским коллегой вопросы реализации прав наших граждан, трудящихся на территории РФ. Прошло пять месяцев, но никаких результатов нет», — возмутился парламентарий.

Келдибаев призвал правительство Киргизии начать переговоры с российскими властями для разрешения этой проблемы.

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