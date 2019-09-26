Минск, , 15:19 — REGNUM Народ Белоруссии проголосовал за равный статус русского и белорусского языков. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко отвечая украинскому журналисту на пресс-конференции в Минске.

Представитель украинских СМИ обратил внимание на то, что русский язык популярен в Белоруссии и даже используется в надписях на госучреждениях. Александр Лукашенко назвал это нормальным, так как и русский, и белорусский языки имеют в стране статус государственных.

«Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык», — цитирует президента Белоруссии БАЛТА.

Также Александр Лукашенко отметил, что считает неправильным «ломать» людей и заставлять их говорить на другом языке.

«На это надо время. И идти надо очень аккуратно и спокойно», — добавил Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на Украине вступил в действие закон об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах деятельности.