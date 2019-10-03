Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сам виноват в том, что теперь каждое действие России на Курильских островах воспринимается японским обществом как оскорбление и повод для нездорового беспокойства. Как Абэ удалось добиться такого эффекта и что ему теперь с этим делать, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

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Москва, , 08:11 — REGNUM Японский премьер действительно создал себе проблему своим неумеренным оптимизмом, который он транслировал по поводу «северных территорий». Улыбчивое лицо своего премьер-министра создало у граждан Японии обманчивое впечатление, что Курилы у них практически в кармане, а президент России готов пройти до конца по той тропе, с которой сошел в свое время советский генсек Никита Хрущев.

А ведь и нынешние переговоры между Москвой и Токио дошли до той же логической развилки, когда развитие отношений напрямую стало увязываться российским МИДом со статусом Японии как военного союзника США. А тут уж самому Токио стало тесновато, ведь со статусом американского сателлита он по своей воле расстаться не может. Поэтому теперь остается возмущаться: то поездками российских высоких официальных лиц на Курилы, то строительством рыбозавода на Шикотане.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Пристало ли суверенной России терпеть японские «палки в колеса»?».