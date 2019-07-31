Киев, , 16:22 — REGNUM

Сегодня, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным пресс-службы главы украинского государства, Лукашенко согласился принять участие во Втором форуме регионов Украины и Белоруссии, который запланирован на октябрь 2019 года в Житомире.

«Президент Лукашенко подтвердил готовность посетить Украину с визитом по приглашению Владимира Зеленского и принять участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, запланированном на октябрь 2019 года. Главы государств отметили важность дальнейшего развития эффективного двустороннего сотрудничества в таких сферах, как аграрное производство и пищевая промышленность, транспорт и транзит», — говорится в сообщении

В свою очередь пресс-служба белорусского президента информирует, что Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти.

При этом Минск подтвердил информацию о том, что Лукашенко «принял приглашение» посетить Украину в рамках Форума регионов.

Кроме того, отмечается, что Зеленский рассказал президенту Белоруссии о ситуации в Донбассе и «поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Белоруссия в деле урегулирования данного конфликта».

Также президенты обсудили вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, «взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, 3−4 октября в Житомире пройдет Второй Форум регионов Украины и Белоруссии. Целью форума — развитие новых форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном уровне. Напомним, 2 июля посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что Зеленский пригласил Лукашенко на II Форум регионов в Житомире. В конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, и сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения форума.