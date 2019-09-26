Рига, , 12:33 — REGNUM Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении гражданина Латвии Висвальдиса Лациса, который подозревается в реабилитации нацизма. Об этом сегодня, 26 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Лацис в 2017 году переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины», где как бывший легионер СС оправдывает нацистские преступления на оккупированных территориях Белорусской ССР и Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

Следствие подозревает, что Лацис стремится сформировать среди читателей представление о якобы непричастности пособников фашистов из Латышского легиона СС к преступлениям гитлеровцев.

«Работа Следственного комитета по расследованию уголовных дел о реабилитации нацизма на фоне постоянных попыток переписать историю сегодня особенно важна и актуальна. Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться», — говорится в сообщении Следкома РФ.

Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальная историческая доктрина современной Латвии не признаёт преступления Латышского легиона СС и иных фашистских коллаборантов в годы Великой Отечественной войны. В Риге и других местечках Латвии ежегодно проходят парады ветеранов СС и сочувствующих им националистов. При этом освобождение Латвии от фашистов официальные власти трактуют, как «советскую оккупацию», временами рассуждая о необходимости добиваться от современной России «компенсации».