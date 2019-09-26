Вильнюс, , 12:14 — REGNUM После запуска Белорусской АЭС Литва полностью разорвёт электроэнергетические соединения с соседней страной, однако после прекращения импорта из Белоруссии в Прибалтике возникнет дефицит электроэнергии, из-за чего операторы Латвии и Эстонии намерены открыть торговые зоны по торговле электроэнергией с третьими странами на своих территориях. Сейчас единая торговая зона находится только в Литве. Латвийский оператор AST и эстонский Elering уже разработали собственную методику такого импорта в которой, кроме прочего, внесена и инфраструктура Литвы, что у официального Вильнюса уже вызвало недоумение, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 сентября.

В Литве обеспокоились, что, несмотря на то, что Литва не будет покупать электроэнергию из Белоруссии напрямую, Латвия может захотеть покупать её для себя транзитом через Литву. При этом официальный Вильнюс не намерен разрешить такой транзит, ссылаясь на своё национальное законодательство, запрещающее попадание электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы. Однако Рига при этом может пожаловаться Брюсселю, как это произошло после разбора литовского участка железнодорожной полосы в Реньге, когда Еврокомиссия признала дискриминационные действия Литвы и наказала Вильнюс штрафом.

В сентябре 2008 года компания «Литовские железные дороги» разобрала часть железнодорожных рельс на самом коротком участке дороги между Мажейкяй, где расположен единственный в Прибалтике нефтеперерабатывающий завод, и портами Латвии, осложнив тем самым транспортировку нефтепродуктов в Латвию и Эстонию, так как протяженность пути возросла со 166 до 241 километра, одновременно возросли и расходы на транспортировку горючего. За это осенью 2017 года Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Литву на 27,82 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.

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