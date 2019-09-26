Тирасполь, , 11:58 — REGNUM Международный эксперт ОБСЕ по банковским вопросам из Австрии Ильзе Шустер в Тирасполе встретился с руководством Приднестровского республиканского банка для обсуждения ситуации с банковской блокадой республики со стороны Молдавии. Как сообщили ИА REGNUM в МИД ПМР, эксперт прибыл в Приднестровье и Молдавию по приглашению Миссии ОБСЕ специально для изучения ситуации в межбанковском взаимодействии сторон и поиска решения проблемы.

Председатель ПРБ Владислав Тидва рассказал эксперту о функционировании банковской системы Приднестровья и о проблеме блокирования корреспондентских счетов приднестровских банков Молдавией. Он проинформировал о проблемах, с которыми в этой связи сталкиваются предприятия республики, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, включая закрытие и отказ в открытии счетов в коммерческих банках Молдавии.

Представители Приднестровья высказались за равноправное сотрудничество банковских систем двух стран в интересах активизации международной торговли.

В начале сентября, напомним, молдавский коммерческий банк, в котором были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировал проведение всех операций и потребовал закрыть счета. В Кишиневе это объяснили «борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Приднестровье считает аргументы надуманными и в этой связи уже провело консультации с участниками переговорного процесса по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. А президент ПМР Вадим Красносельский обратился к России в связи с блокированием счетов в Молдавии.

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