Хартум, , 11:57 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подписала соглашение с Суданом об открытии отделения по защите прав человека в Хартуме, об этом 26 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы с восхищением наблюдали настойчивость женщин, мужчин и молодежи в Судане, отстаивающих свои права. Дальнейший путь будет полон вызовов, но мы готовы помочь этом процессе», — отмечается в заявлении Бачелет.

Правозащитница подчеркнула, что Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека окажет всяческую поддержку для того, чтобы обеспечить в стране максимально мягкий переходный период.

Как передавало ИА REGNUM, с декабря 2018 года в Судане проходят акции протеста, в ходе которых был свергнут президент страны Омар аль-Башир, военные, захватившие власть, в настоящее время находят в тесном сотрудничестве с гражданской оппозицией, вместе с которой они сформировали переходное правительство.

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