Тегеран, , 10:12 — REGNUM Замглавы администрации президента Ирана Парвиз Эсмаили заявил о том, что статья Reuters о готовности Ирана внести изменения в СВПД является ложным цитированием слов иранского лидера. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Раннее Reuters со ссылкой на президента Ирана Хасана Рухани заявил, что Иран готов к внесению изменений в «ядерную сделку» в случае, если США отменят свои односторонние санкции. По словам Парвиза Эсмаили, данные слова не являются точными, и иранский лидер закладывал в них другой смысл.

Чиновник отметил, что истинный смысл высказывания Хасана Рухани состоит в том, что Иран готов сократить срок реализации СВПД и ускорить выполнение положений дополнительного протокола. Однако, Парвиз Эсмаили подчеркнул, что об этом неоднократно заявлял министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, и это будет возможно только в случае снятия Вашингтоном незаконных односторонних санкций с возобновления диалога в формате 5+1.