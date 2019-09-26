Белград, , 09:33 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет в Сербию с визитом 7 октября. Об этом 26 сентября сообщила сербская газета Blic со ссылкой на свои источники.

По данным издания, вместе с турецким лидером в Белград прибудут восемь министров страны, и в первый день визита должно состояться заседание совета по сотрудничеству Сербии и Турции, на котором планируется принять новые политические и экономические проекты.

Отметим, ранее агентство Tanjug сообщило, что визит Эрдогана в Турцию состоится 29 августа, однако позднее его отложили. В ходе той поездки планировалось, что турецкий президент совместно с премьер-министром Сербии Александаром Вучичем посетит Санджак, мусульманский регион на юге Сербии, а также примет участие в церемонии начала строительства автотрассы Белград — Сараево.