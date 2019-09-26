Нью-Йорк, США, , 05:57 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава японского МИД Тосимицу Мотэги прорабатывают возможность визита японского дипломата в Россию, сообщает агентство Kyodo.

«Две стороны также договорились организовать визит Мотэги в Россию. Также Лавров планирует поездку в Японию на саммит глав МИД группы 20-ти, который пройдет в Нагойе в ноябре», — говорится в сообщении.

Агентство предполагает, что основной темой переговоров во время визита главы МИД Японии в Россию станет мирный договор между странами, а также экономическое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японская позиция по вопросу принадлежности Курильских островов остается неизменной. Он подчеркнул, что Япония хочет сначала получить острова, а затем будет готова подписать мирный договор с Россией.

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