Ереван, , 20:38 — REGNUM Получены достаточные доказательства для привлечения бывшего министра обороны Вигена Саргсяна в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела по факту превышения должностных полномочий, сообщает Следственный комитет Армении.

Виген Саргсян © Photolure

«В частности, в рамках уголовного дела было обосновано, что решением правительства РА № 384-Н от 07.03.2007 г. и указом министра обороны РА №287 от 19.03.2013 г. полномочия по рассмотрению вопроса предоставления военнослужащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на правах безвозмездного пользования территорий, находящихся на балансе Министерства обороны РА, за исключением территорий, включенных в утвержденный министром обороны список, которые не подлежат предоставлению на правах собственности, были закреплены за центральной жилищной комиссией МО РА, которая должна была руководствоваться решением правительства РА № 384-Н от 07.03.2007 г. , однако решение о выделении 29 из 71 квартиры в жилом домк 25/6 по улице Г. Асратяна в г. Ереван принял министр обороны РА, и вопрос предоставления этих квартир вообще не обсуждался комиссией, а ряд квартир в указанном доме в результате обсуждения комиссии, по указанию министра обороны РА, были предоставлены комиссией с нарушением порядка, установленного вышеупомянутым решением правительства РА, вследствие чего был нанесен серьезный ущерб правам военнослужащих системы МО РА, нуждающимся в постоянной жилплощади, их интересам и интересам государства», — говорится в сообщении СК.

Для продолжения предварительного следствия уголовное дело направлено в Специальную следственную службу.

Виген Саргсян является первым заместителем председателя бывшей правящей Республиканской партии Армении. Он был главой аппарата третьего президента Армении Сержа Саргсяна, с 2016 года и до смены власти в мае2018 года занимал должность министра обороны.

Виген Саргсян третий по счету экс-министр обороны Армении, который в качестве обвиняемого проходит по уголовному делу.

Экс-министры Сейран Оганян и Микаел Арутютнян обвиняются в насильственном свержении конституционного строя по делу «1 марта».