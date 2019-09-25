Ашхабад, , 20:13 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов инициировал процесс консолидации Халк Маслахаты (народного совета) и Меджлиса (однопалатного парламента) в единую систему органов представительной и законодательной власти — двухпалатный парламент страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, такое объединение позволит представлять интересы всех слоев туркменского общества в законодательном собрании, а также создаст условия для более эффективного надзора за его деятельностью со стороны избирателей.

Бердымухамедов подписал указ об учреждении конституционной комиссии, которая займется разработкой предложений по изменению Конституции для реформирования парламента страны.