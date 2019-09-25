Ереван, , 18:05 — REGNUM Кассационный суд Армении не принял к производству жалобу адвокатов обвиняемого по делу 1 Марта Роберта Кочаряна.

Адвокаты экс-президента Армении Кочаряна обратились в Кассационный суд с просьбой отменить решения апелляционного суда от 25 июня. Информация об этом размещена на сайте Судебной информационной системы Армении.

Ранее Апелляционный уголовный суд отменил решения суда первой инстанции общей юрисдикции города Еревана и принял решение об аресте Кочаряна.

Суд первой инстанции 18 мая принял решение освободить Кочаряна из-под ареста под личное поручительство бывшего и действующего президентов Арцаха, а 20 мая приостановил производство по делу и отправил его в Конституционный суд.