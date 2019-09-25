Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM Подписание меморандума между ландтагом (земельным парламентом) земли Баден-Вюртемберг и свердловским заксобранием станет одним из приоритетных вопросов для нового генконсула Германии в Екатеринбура Матиаса Крузе. Об этом генконсул заявил на встрече со спикером засобрания Людмилой Бабушкиной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания.

Бабушкина напомнила дипломату о необходимости развития межпарламентского сотрудничества между двумя органами власти. В частности, спикер подняла вопрос о подписании совместного меморандума.

В ответ Крузе заявил, что данная сфера станет одним из важнейших приоритетов в работе генконсула. Дипломат также подчеркнул, что законодательная власть имеет большое значение в современном обществе.

Напомним, ранее Матиус Крузе принял предложение Людмилы Бабушкиной о возможном партнёрстве Германии с выставкой «Иннопром». По мнению генконсула, к 2021 году ФРГ может стать партнёром мероприятия.

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