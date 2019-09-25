Ростов-на-Дону, , 17:01 — REGNUM В Ростовской области присутствует электоральная управляемость. На это указал руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачёв.

«Согласен с оценкой [губернатора Ростовской области Василия] Голубева. Добавил бы к вышеперечисленному, что в регионе присутствует электоральная управляемость. Ростовская область — регион электорально-значимый», — написал эксперт на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным рейтинга глав регионов РФ, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг», ростовский губернатор занимает достаточно устойчивую позицию — глава региона оказался в «жёлтой зоне» риска с 12 баллами.

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