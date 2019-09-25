Москва, , 15:09 — REGNUM Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал об изменениях в организации работы участковых уполномоченных. Он заявил об этом, на заседании Общественного совета при МВД РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Участковый Мвд.рф

Глава МВД высоко оценил вклад участковых в раскрытие преступлений и их профилактику, а также заявил об изменениях в обязанностях.

«Теперь участковые освобождаются от избыточных и дублирующих функций, снижается объем документооборота. Одновременно прекращается практика, когда им поручалось проведение проверок по ряду составов преступлений, в частности — экономической направленности, тяжким и особо тяжким», — рассказал Колокольцев.

Он также отметил, что нововведения продиктованы современными реалиями и помогут сосредоточить усилия службы участковых уполномоченных на профилактике правонарушений и рассмотрении обращений граждан.