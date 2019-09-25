Симферополь, , 14:08 — REGNUM Выборы и политическое противостояние в Крыму закончились, люди ждут от депутатов каждодневной работы и серьёзных изменений. Об этом 25 сентября заявил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, выступая перед депутатами ялтинского горсовета.

«Впереди предстоит огромная работа. Вы прошли непростую избирательную кампанию, провели много встреч с жителями региона и взяли на себя много обязательств… Поэтому нужно объединить усилия в решении конкретных жизненных вопросов, волнующих граждан, в том числе по приведению в порядок улиц и дворов, дорог, тротуаров и фасадов домов», — отметил Фикс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты ялтинские депутаты избрали председатель городского совета представителя партии «Единая Россия» Константина Шимановского.

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