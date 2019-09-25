Симферополь, 25 сентября 2019, 14:08 — REGNUM Выборы и политическое противостояние в Крыму закончились, люди ждут от депутатов каждодневной работы и серьёзных изменений. Об этом 25 сентября заявил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, выступая перед депутатами ялтинского горсовета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты ялтинские депутаты избрали председатель городского совета представителя партии «Единая Россия» Константина Шимановского.
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