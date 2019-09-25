Москва, , 10:16 — REGNUM Делегация Верховного народного собрания (ВНС) КНДР во главе с председателем Пак Тхэ Соном посетит России во второй половине октября. Об этом 25 сентября рассказал глава группы по сотрудничеству Совета Федерации (СФ) с парламентом КНДР Олег Мельниченко.

«Визит (делегации КНДР), как ожидается, пройдет с 20 по 23 октября», — приводит ТАСС слова Мельниченко, который также подчеркнул, что конкретные даты такого визита ещё могут уточняться.

Также глава группы СФ РФ отметил, что данный визит ожидался и готовился давно, и что он является ответом на поездку российской группы дружбы в Пхеньян, которая была проведена в марте текущего года.

«Тогда было доведено официальное приглашение Валентины Ивановны Матвиенко посетить РФ и наше Федеральное собрание», — заявил Олег Мельниченко.

Кроме этого, он рассказал, что в ходе визита стороны будут продолжать начатый в Пхеньяне диалог и в ходе него будут обсуждаться вопросы экономического и культурного сотрудничества России и КНДР.

Отметим, как сообщалось, ранее, в марте текущего года, делегация СФ РФ находилась в Пхеньяне с рабочим визитом, который был приурочен к 70-й годовщине заключения Соглашения о сотрудничестве между КНДР и СССР.