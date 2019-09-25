Нур-Султан, , 09:47 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах стран СНГ, сообщает 25 сентября Today.kz.

Соответствующий законопроект депутатам Мажилиса представил министр финансов республики Алихан Смаилов. По его словам, изменение в соглашении позволит сократить срок исполнения таможенных запросов стран СНГ до одного месяца.

Министр добавил, что ранее ответ на запрос мог формироваться на протяжении шести-восьми месяцев, так как весь обмен информацией происходил только через центральные таможенные органы.

Напомним, 1 июня 2018 года на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Душанбе был подписан протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Читайте также: Зона свободной торговли СНГ: нужна ли она?