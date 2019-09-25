Каракас, , 09:23 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США готовят вмешательство в парламентские выборы, которые состоятся в Боливарианской Республике в 2020 году. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

«Я могу сказать наперёд, уже сейчас, в сентябре, <…> что экстремистское правительство Дональда Трампа с его нетрадиционной войной против Венесуэлы намерено действовать против парламентских выборов в следующем году, чтобы саботировать их», — объявил президент.

Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес призвала Белый Дом начать восстановление диалога между двумя странами.

18 сентября Государственный департамент призвал Мадуро к переговорам с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.