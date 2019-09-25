Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Межведомственная целевая группа ООН по профилактике неинфекционных заболеваний (ЮНИТАФ) присудила премию президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщили в пресс-службе общественного движения «Юксалиш».

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Премия ООН главе государства вручена за выдающийся вклад в профилактику и борьбу с неинфекционными заболеваниями. Решение об учреждении премии было принято в ноябре 2018 года в Женеве. Церемония награждения состоялась 23 сентября в Нью-Йорке на мероприятии «Друзья целевой группы».

Напомним, в апреле 2018 года общественное объединение Турции EcoAvrasya наградило президента Узбекистана Шавката Мирзиёева премией «За заслуги перед Евразией».

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