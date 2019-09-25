Петропавловск-Камчатский, , 08:38 — REGNUM Эксперты прогнозируют досрочную отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина из-за конфликтов с силовиками и элитами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Илюхин Kremlin.ru

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Политологи выделяют две группы риска отставок. Аналитики холдинга «Минченко консалтинг» определили претендентов на досрочную отставку. Шансы на преждевременный уход с постов значительные у губернаторов Михаила Игнатьева (Чувашия), Натальи Комаровой (ХМАО) и Владимира Илюхина (Камчатка) и некоторых других глав.

«Причина во всех трёх случаях отставок в наличии конфликтов с силовиками, федеральными и региональными элитами», — считают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке зреет недовольство тем, как руководит регионом Владимир Илюхин и его правительство. Общественность собирается выходить 28 сентября на митинг по этому поводу.

Глава региона при этом объявил, что будет участвовать в выборах в 2020 году.