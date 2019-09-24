Петропавловск-Камчатский, , 10:03 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском состоится митинг, на котором обсудят будущее губернатора Владимира Илюхина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Городская мэрия согласовала акцию на 28 сентября в 14:00 по местному времени. Жителям предлагают собраться на площадке у ДК КГТУ, за остановкой «Пятый километр» на проспекте 50 лет Октября.

Организатор протестной акции Алексей Николаев намерен обсудить со своими сторонниками политическую ситуацию в регионе. Он призывает всех, кто считает, что власть надо менять, прийти на митинг. Впрочем, общественник готов выслушать и тех, кто поддерживает нынешнее руководство области.

«Странно слышать от главы Камчатки заявления о том, что он собирается участвовать в очередных выборах. Половина его министров куда-то разбежалась. Сотрудники краевого правительства регулярно становятся фигурантами уголовных дел. При этом губернатор делает вид, что он здесь не при чём. А жителям края даже предлагается избрать его ещё раз. Все эти моменты я и предлагаю обсудить на митинге», — пояснил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке давно нарастает волна возмущений правительством Илюхина. Одно из последних событий — объявление бессрочной голодовки работниками БТИ, которые опасаются за произвол властей в их отношении.