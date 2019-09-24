Ереван, , 22:14 — REGNUM Министр обороны Армении Давид Тоноян затрудняется сказать, почему попытка диверсионного проникновения со стороны противника произошла именно на данном этапе.

«Не могу сказать, чем это обусловлено, это очень странно как по времени действия, так и по численности вовлеченного персонала и вовлеченности представителей подразделений специального назначения. Произошла очень странная вещь, возможно, они просто заблудились», — сказал министр журналистам.

На вопрос, собирается ли армянская сторона к ответному удару, министр обороны ответил:

«Мы не собираемся сейчас давать ответ, наоборот, мы выполнили свой гуманитарный долг — Армия обороны сделала то, что должна была сделать».

Давид Тоноян отметил, что 23 сентября вечером тело азербайджанского солдата было передано азербайджанской стороне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в 16:15 в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных на юго-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате действий передовых подразделений Армии обороны Нагорного Карабаха, противник, оставив в нейтральной зоне труп, был отброшен на исходные позиции. Армия обороны не понесла никаких потерь.

Некоторые эксперты связывают эскалацию напряженности на границе с встречей глав МИД Армении и Азербайджана 23 сентября в Нью-Йорке.