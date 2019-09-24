Ереван, 24 сентября 2019, 22:14 — REGNUM Министр обороны Армении Давид Тоноян затрудняется сказать, почему попытка диверсионного проникновения со стороны противника произошла именно на данном этапе.
На вопрос, собирается ли армянская сторона к ответному удару, министр обороны ответил:
Давид Тоноян отметил, что 23 сентября вечером тело азербайджанского солдата было передано азербайджанской стороне.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в 16:15 в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных на юго-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате действий передовых подразделений Армии обороны Нагорного Карабаха, противник, оставив в нейтральной зоне труп, был отброшен на исходные позиции. Армия обороны не понесла никаких потерь.
Некоторые эксперты связывают эскалацию напряженности на границе с встречей глав МИД Армении и Азербайджана 23 сентября в Нью-Йорке.