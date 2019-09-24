Вильнюс, , 18:54 — REGNUM Литва рассматривает варианты сближения с Белоруссией и для этого в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН, состоится встреча глав МИД Литвы и Белоруссии, Линаса Линкявичюса и Владимира Макея. Факт встречи прибалтийскому новостному агентству BNS подтвердила пресс-секретарь Линкявичюса Раса Якилайтене. Встреча состоится 25 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вступивший этим летом в должность президента Литвы Гитанас Науседа созвал специальную встречу различных дипломатов и экспертов, на которой обсуждал возможность налаживания отношения с Белоруссией. Уже 17 сентября премьеры Литвы и Польши Саулюс Сквернялис и Матеуш Моровецки обсуждали возможности для Белоруссии «избавиться от энергозависимости от России», предоставив для поставок энергоресурсов инфраструктуру своих стран.