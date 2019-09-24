Симферополь, , 17:43 — REGNUM Бывший руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев возместил городу более трёх миллионов рублей ущерба, который он причинил во время своей работы в должности градоначальника. Об этом ИА REGNUM сообщили в Киевском районном суде Симферополя.

По информации суда, в 2015 году чиновник передал ООО «Крымдорстрой» в эксплуатацию территорию хоздвора МУП «Железнодорожный жилсервис» вместе с недвижимостью без соответствующего оформления, который впоследствии использовался безвозмездно.

«Судебная экспертиза сделала заключение, что размер арендной платы при наличии договора составил бы 3,289 млн рублей. Эту сумму Геннадий Бахарев возместил в бюджет, после чего уголовное дело было закрыто», — уточнили в суде.

Помимо этого, бывший чиновник заплатил 40 тыс рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, Геннадий Бахарев написал заявление на увольнение с поста главы администрации Симферополя в августе 2017 года. В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий.

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