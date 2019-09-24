Тегеран, , 17:12 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани, выступая по случаю годовщины начала ирано-иракской войны объявил о том, что Иран готов простить своим странам-соседям их прошлые ошибки перед угрозой подрыва региональной безопасности со стороны третьих государств. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам иранского лидера, везде, где ступает американская нога, создается нестабильность и война, пример этому — Ирак и Афганистан. Он подчеркнул необходимость создания коалиции с другими странами региона для защиты морских торговых путей и энергетики от потенциальной угрозы со стороны третьих стран.

Вспоминая об ирано-иракской войне, Хасан Рухани отметил, что конфликт с Ираком доказал бессмысленность нападения на Иран и на иранскую нацию. «У врагов не хватит смелости, чтобы вступить в противостояние с нашими вооруженными силами», — заявил президент. При этом, по словам политика, враги Ирана избрали другой путь давления — «экономический терроризм». Он выразил уверенность в том, что иранцев, на протяжении 40 лет не поддающихся санкционному давлению, не сломить и этой угрозой.